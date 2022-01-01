Курсы
Введение в Linux и Bash. Курс
Серия статей-уроков, знакомящих с историей, особенностями и философией операционных систем GNU/Linux, принципами работы в режиме командной строки и основными командами, выполняемыми в Bash. Для начинающих. >>>
Обновлено: сентябрь 2020
Python. Введение в программирование
Для всех желающих познакомиться с программированием. В курсе рассматриваются основные типы данных. Основной целью курса является формирование базовых понятий структурного программирования, подготовка к последующему изучению объектно-ориентированного. >>>
Обновлено: ноябрь 2021 г.
Решение задач на Python
Сборник задач по программированию на Python с решениями. Изучение алгоритмов, закрепление навыков структурного программирования, изучаемого в курсе "Python. Введение в программирование", развитие логическое мышления. >>>
Обновлено: июнь 2020
Объектно-ориентированное программирование на Python
Знакомство с особенностями ООП в общем и его реализацией в языке Python. В курсе предполагается, что вы знаете Python на уровне структурного программирования (основные типы данных, ветвления, циклы, функции). >>>
Обновлено: октябрь 2021 г.
Tkinter. Программирование GUI на Python
Курс знакомит с особенностями создания графического интерфейса пользователя средствами пакета tkinter языка программирования Python. Требует знания языка Python на уровне структурного программирования, желательно также владение азами ООП.>>>
Обновлено: май 2021
Pygame. Введение в разработку игр на Python
Курс знакомит с базовыми особенностями программирования игр и основными возможностями библиотеки Pygame. Необходимый предварительный минимум для успешного освоения курса – знание структурного (условия, циклы, функции) и объектно-ориентированного программирования на Python.>>>
Дата публикации: ноябрь 2020
Основы языка C
Затрагиваются отличительные особенности программирования на языке C. Рассматриваются массивы, строки, указатели, структуры, в том числе динамические, работа с файлами, передача аргументов командной строки в программу, препроцессор языка, создание многофайловых программ и библиотек. >>>
Обновлено: ноябрь 2020 г.
Решение задач на языке C
Обновлено: ноябрь 2020
Kotlin с нуля
Ориентирован на начинающих, которые хотели бы сразу приступить к изучению перспективного языка, нацеленного на эффективную практическую разработку. Даются примерно такие же базовые основы императивного (программа как последовательность команд, составление выражений, присваивание переменным) и структурного (из каких частей состоит программа, в какой последовательности и как они выполняются) программирования, как и при изучении других языков. Однако вы сразу привыкаете к синтаксису языка, который Google выбрал в качестве приоритетного для программирования под ОС Android. >>>
Дата публикации: февраль 2022
Введение в объектно-ориентированное программирование на Kotlin
Ориентирован на тех, кто знакомится с концепцией ООП впервые. Является продолжением курса "Kotlin с нуля". Рассматриваются ключевые понятия и принципы ООП (классы, объекты, свойства, методы, что такое конструкторы, сеттеры и геттеры, наследование и переопределение, абстрактные классы и интерфейсы) и их реализация в Kotlin. >>>
Дата публикации: февраль 2022
Основы Kotlin
Курс-введение в Kotlin для уже имеющих опыт в программировании на других языках или тех, кто знаком с языком на уровне курсов "Kotlin с нуля" и "Введение в объектно-ориентированное программирование на Kotlin". В данном курсе акцент сделан на изучение особенностей Kotlin, применяемых в практическом программировании, в том числе рассматриваются лямбда-функции, дженерики, дата-классы и др. >>>
Дата публикации: апрель 2020
Программирование на Java
Краткий курс "Программирование на Java" ориентирован на программистов, желающих перейти на Java с других языков. Курс содержит необходимый минимум по синтаксису и особенностям Java для последующего самостоятельного изучения применения языка в различных сферах. >>>
Дата публикации: февраль 2019
Введение в реляционные базы данных. SQLite
Обновлено: октябрь 2019
Введение в Blender
Курс "Введение в Blender" знакомит с основными принципами работы в Blender, азами создания трехмерной графики и анимации. Курс включает 15 уроков. Часть практических работ снабжена пошаговыми инструкциями для их выполнения. >>>
Обновлено: февраль 2022
Программирование в Scratch
Scratch - это язык и среда программирования, ориентированные в первую очередь на обучение детей и подростков. Scratch-программист не пишет код, а собирает его из блоков как конструктор Lego. >>>
Обновлено: февраль 2021
О сайте
На сайте "Лаборатория линуксоида" размещаются образовательные и обзорные материалы по
- GNU/Linux,
- языкам программирования,
- основам работы с различным программным обеспечением, распространяемым по лицензиям GNU GPL.
Материалы представлены в форме
- курсов,
- циклов уроков
- решения задач.
Основная целевая аудитория сайта
- начинающие программисты,
- пользователи программного обеспечения GNU и Linux,
- учителя информатики,
- педагоги дополнительного образования, реализующие программы по информационным технологиям,
- студенты, учащиеся средних и старших классов.
Автор курсов: Шапошникова Светлана Вячеславовна (ИНН 482413852764). Использую псевдоним
Контактные данные: sshap@yandex.ru