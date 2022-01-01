Ориентирован на начинающих, которые хотели бы сразу приступить к изучению перспективного языка, нацеленного на эффективную практическую разработку. Даются примерно такие же базовые основы императивного (программа как последовательность команд, составление выражений, присваивание переменным) и структурного (из каких частей состоит программа, в какой последовательности и как они выполняются) программирования, как и при изучении других языков. Однако вы сразу привыкаете к синтаксису языка, который Google выбрал в качестве приоритетного для программирования под ОС Android. >>>

Дата публикации: февраль 2022