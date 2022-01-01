Курсы

Введение в Linux и Bash. Курс

Серия статей-уроков, знакомящих с историей, особенностями и философией операционных систем GNU/Linux, принципами работы в режиме командной строки и основными командами, выполняемыми в Bash. Для начинающих. >>>

Обновлено: сентябрь 2020

Python. Введение в программирование

Для всех желающих познакомиться с программированием. В курсе рассматриваются основные типы данных. Основной целью курса является формирование базовых понятий структурного программирования, подготовка к последующему изучению объектно-ориентированного. >>>

Обновлено: ноябрь 2021 г.

Решение задач на Python

Сборник задач по программированию на Python с решениями. Изучение алгоритмов, закрепление навыков структурного программирования, изучаемого в курсе "Python. Введение в программирование", развитие логическое мышления. >>>

Обновлено: июнь 2020

Объектно-ориентированное программирование на Python

Знакомство с особенностями ООП в общем и его реализацией в языке Python. В курсе предполагается, что вы знаете Python на уровне структурного программирования (основные типы данных, ветвления, циклы, функции). >>>

Обновлено: октябрь 2021 г.

Tkinter. Программирование GUI на Python

Курс знакомит с особенностями создания графического интерфейса пользователя средствами пакета tkinter языка программирования Python. Требует знания языка Python на уровне структурного программирования, желательно также владение азами ООП.>>>

Обновлено: май 2021

Pygame. Введение в разработку игр на Python

Курс знакомит с базовыми особенностями программирования игр и основными возможностями библиотеки Pygame. Необходимый предварительный минимум для успешного освоения курса – знание структурного (условия, циклы, функции) и объектно-ориентированного программирования на Python.>>>

Дата публикации: ноябрь 2020

Основы языка C

Затрагиваются отличительные особенности программирования на языке C. Рассматриваются массивы, строки, указатели, структуры, в том числе динамические, работа с файлами, передача аргументов командной строки в программу, препроцессор языка, создание многофайловых программ и библиотек. >>>

Обновлено: ноябрь 2020 г.

Решение задач на языке C

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Обновлено: ноябрь 2020

Kotlin с нуля

Ориентирован на начинающих, которые хотели бы сразу приступить к изучению перспективного языка, нацеленного на эффективную практическую разработку. Даются примерно такие же базовые основы императивного (программа как последовательность команд, составление выражений, присваивание переменным) и структурного (из каких частей состоит программа, в какой последовательности и как они выполняются) программирования, как и при изучении других языков. Однако вы сразу привыкаете к синтаксису языка, который Google выбрал в качестве приоритетного для программирования под ОС Android. >>>

Дата публикации: февраль 2022

Введение в объектно-ориентированное программирование на Kotlin

Ориентирован на тех, кто знакомится с концепцией ООП впервые. Является продолжением курса "Kotlin с нуля". Рассматриваются ключевые понятия и принципы ООП (классы, объекты, свойства, методы, что такое конструкторы, сеттеры и геттеры, наследование и переопределение, абстрактные классы и интерфейсы) и их реализация в Kotlin. >>>

Дата публикации: февраль 2022

Основы Kotlin

Курс-введение в Kotlin для уже имеющих опыт в программировании на других языках или тех, кто знаком с языком на уровне курсов "Kotlin с нуля" и "Введение в объектно-ориентированное программирование на Kotlin". В данном курсе акцент сделан на изучение особенностей Kotlin, применяемых в практическом программировании, в том числе рассматриваются лямбда-функции, дженерики, дата-классы и др. >>>

Дата публикации: апрель 2020

Программирование на Java

Краткий курс "Программирование на Java" ориентирован на программистов, желающих перейти на Java с других языков. Курс содержит необходимый минимум по синтаксису и особенностям Java для последующего самостоятельного изучения применения языка в различных сферах. >>>

Дата публикации: февраль 2019

Введение в реляционные базы данных. SQLite

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Обновлено: октябрь 2019

Введение в Blender

Курс "Введение в Blender" знакомит с основными принципами работы в Blender, азами создания трехмерной графики и анимации. Курс включает 15 уроков. Часть практических работ снабжена пошаговыми инструкциями для их выполнения. >>>

Обновлено: февраль 2022

Программирование в Scratch

Scratch - это язык и среда программирования, ориентированные в первую очередь на обучение детей и подростков. Scratch-программист не пишет код, а собирает его из блоков как конструктор Lego. >>>

Обновлено: февраль 2021

О сайте

На сайте "Лаборатория линуксоида" размещаются образовательные и обзорные материалы по

  • GNU/Linux,
  • языкам программирования,
  • основам работы с различным программным обеспечением, распространяемым по лицензиям GNU GPL.

Материалы представлены в форме

  • курсов,
  • циклов уроков
  • решения задач.

Основная целевая аудитория сайта

  • начинающие программисты,
  • пользователи программного обеспечения GNU и Linux,
  • учителя информатики,
  • педагоги дополнительного образования, реализующие программы по информационным технологиям,
  • студенты, учащиеся средних и старших классов.

Автор курсов: Шапошникова Светлана Вячеславовна (ИНН 482413852764). Использую псевдоним plustilino.

Контактные данные: sshap@yandex.ru

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